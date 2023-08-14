Hani mülâkat kalkacaktı?

Seçimden önce iktidar, kamudaki işe alımlarda mülâkatı kaldırma sözü vermişti, ama üç aydır bu yönde bir adım atılmadı.

BAŞARI SIRALAMASI ESAS OLACAKTI

Erdoğan seçimlerden önce “Projelerimiz hazır. Kamuya işe alımlarda tereddütleri gideriyoruz. Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz” diyerek yeniden seçilmeleri halinde kamuya eleman alımlarında mülâkatların kaldırılacağını vaad etmişti.

BAKANLIKLAR VE AKP BELEDİYELERİ

Seçimlerin üzerinden neredeyse üç ay geçmiş olmasına rağmen iktidar bu sözünü yerine getirmek için hiçbir adım atmazken bakanlıklar ve iktidarın elindeki belediyeler başta olmak üzere kamu kurumları KPSS sonuçlarını hiçe sayarak mülâkatla işe alımlara devam ediyor.

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Hani mülakat kalkacaktı?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden önce yeniden seçilmeleri halinde kamuda mülakatların kaldırılacağını vadetmişti ancak mülakatlar son hızla devam ediyor.

Seçim öncesi kamuda mülakatın kaldırılacağını vaat eden iktidar, seçim üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen somut bir adım atmadı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden önce “Projelerimiz hazır. Kamuya işe alımlarda tereddütleri gideriyoruz. İşe alımlarda bu yönetimi zaten uyguluyoruz. Mülakatların sebebi kurumların ihtiyaçlarına erişme kabiliyetidir. Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz” diyerek yeniden seçilmeleri halinde kamuda mülakatların kaldırılacağını vadetmişti.

Birgün gazetesinin haberine göre, AKP bu konuda hiçbir adım atmazken kamu kurumları da mülakatla işe alımlara devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa’da istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımları Mülakatsız ve Mülakat ile yapılacak. Mülakatsız olarak avukat, büro personeli, veteriner hekim kadrolarında personel alınacak. Diğer kadrolar için ise sözlü ve yazılı sınav yapılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü 5 ayrı iş pozisyonunda 124 personel alımı ile bünyesine yeni personeller dahil edecek. İşe alım için yapılan duyuruda “Beden İşçisi iş pozisyonu için başvurusu geçerli olan adaylar mülakata tabi tutulacaktır. İşe girmeye hak kazananlar ise, mülakatta başarılı bulunan adaylar arasında yapılacak kura çekimi sonucunda belirlenecektir.”

Mülakatı geçen personel iş başı yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye’nin 11 ilinde Personel Alımına başladığını duyurdu. Bakanlık, gerekli KPSS puanını taşıyan kişileri kurum içi sınavına da tabi tutacak. Personel alımı için mülakat gerçekleştirecek. Bakanlık, mülakatı geçen personellerin iş başı yapmasına izin verecek. Ziraat Bankası işe alım yazılı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Banka, “Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar için mülakat yerleri ve tarihlerine ilişkin bilgilendirme Bankamızın internet sitesinde daha sonra yapılacaktır” denildi. Bunun yanı sıra seçimden hemen önce Diyanet de mülakatla personel alınacağını açıklamıştı. Diyanet, işe alımda sözlü sınavı esas almıştı. Öte yandan mülakat nedeniyle mağduriyetler de devam ediyor.

Konu Meclis’te

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “Vaatler hemen unutuldu” diyerek konuyu TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Karakoz, “AKP yeniden iktidara seçildi ve aradan dört aylık bir zaman geçti. Bugün gelinen noktada ne kamu da mülakat sistemi kalktı ne verilen sözler tutuldu ne de söylenen vaatler yerine getirildi. Neden kamu kurumlarında hâlâ mülakat uygulanmaya devam ediliyor? Hani kamu kurumlarında işe girmek için tek kriter KPSS olacak ve alınan puanlara göre atamalar yapılacaktı? Ne oldu vaatlerinize ve sözlerinize” diye sordu.