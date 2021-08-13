Hani THK’nın uçabilecek uçağı yoktu

Türk Hava Kurumu’nun (THK) ‘hurda’ denilerek kullanılmayan altı yangın söndürme uçağının uçuştan menedilmemesi için geçen yıl mahkemeden karar aldırdığı ortaya çıktı.

THK’nın yaptığı başvuruda, uçuştan men verilmesi halinde kurumun amacını gerçekleştirmesinin imkânsız hale geleceğini ve hizmetlerinin aksayacağını savunduğu belirtildi. Halk TV’nin haberine göre Avukat Doğan Erkan, ekli listeye göre THK’nın yangın söndürme amaçlı 25 uçak ve helikopterinin bulunduğunu belirterek, şöyle dedi: “Buradan ‘THK’nın ‘uçabilecek yangın söndürme uçağı yok’ söyleminin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkıyor. Aksi takdirde mahkeme, uçmayan uçaklar için uçuştan men yasağı verilmesini kabul etmezdi. Kayyum heyeti bu talepte bulunurken, THK’nın yangın söndürme uçakları üzerinden gelir devamlılığını talep ediyor. Buradan iki sonuç çıkıyor: THK uçaklarının yangın söndürme kabiliyeti var ve buradan gelir elde ediliyor. Bu uçakların yangın söndürmesi kamu yararına tekabül ediyor.”

Okunma Sayısı: 143

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.