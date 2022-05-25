BAKAN NEBATİ’NİN “TL’NİN DAHA İNECEĞİ BİR YER YOK” SÖZÜNDEN İKİ AY SONRA DÖVİZ YİNE YÜKSELİŞTE.

“DÖVİZ ARTMAZ” DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 22 Mart’ta katıldığı televizyon programında “Türk Lirası şu an en zayıf durumunda. Daha ineceği bir yer yok. Vatandaş rahat olsun. En kötü ihtimalle döviz sabit devam eder. Yatırımcı niye çıksın?” demişti.

DOLAR 16’YI, EURO 17’Yİ GEÇTİ

Bakanın bu sözleri sarf ettiği gün itibarıyla 14.80 TL civarında olan dolar dün sabaha 15.97 seviyelerinden başladı. Ardından da hızla 16 TL'yi aştı. İlerleyen saatlerde dolar 16.02 lirayı görürken euro 17.10 TL'yi geçti.

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Hani TL dibi görmüştü?

Türk Lirası Bakan Nebati’nin 2 ay önce yaptığı “Türk Lirası şu an en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok bir kere” açıklamasından bu yana değer kaybediyor.

Dolar kuru 2 haftalık yükselişin ardında 16’ TL’yi aştı. Dün piyasada resmi işlemin başladığı dakikalarda euro da 17,10 TL’yi geçti. Dolar endeksi önceki gün yüzde 1’in üstünde düşmüş, çıkan süper bono söylentileriyle de 15,70’e kadar gerilemişti. Kur dün sabaha 15,97 seviyelerinden başladı. Ardından da hızla 16,00 TL’yi aştı. Dolar 16,02 TL’yi görürken euro 17,10 TL’yi geçti. Piyasaların gözü ise 26 Mayıs Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararında. Faiz dünyada artışını sürdürürken, TCMB’nin bu ay da faizleri sabit bırakması bekleniyor.

Değer kaybetmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2 ay önce yaptığı açıklamada Türk Lirası’nın dibi gördüğünü söyleyerek, “Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazine’ye etkisi de çok düşük. Çünkü Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” demişti. Enflasyonda tahminlerinin tutmamasıyla bilinen Bakan Nebati, bu sözler söylediğinde dolar/TL 14,83 seviyesindeydi. Ancak, TL Nebati’nin sözlerinin aksine o zamandan bu yana değer kaybetmeyi sürdürüyor.

Haber Merkezi