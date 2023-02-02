Harama karsı helalin mücadelesi

‘Millet İttifakını, istibdat zincirlerini parçalamak, umudu yaşatmak için kurduk.’

HAK VE HÜRRİYET MÜCADELESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Millet İttifakının verdiği bu mücadele; batılın karşısında, hakkın mücadelesidir. Haramın karşısında, helalin mücadelesidir. Zulmün karşısında, adalet ve istiklalin mücadelesidir. İstibdadın karşısında, hürriyetin mücadelesidir.”

ADALETİ ÇİĞNETMEYECEĞİZ

“Millet İttifakını ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmeyiz. Tüm zorbalara inat; adaleti, hakkı, hukuku çiğnetmeyeceğiz. Vicdanları kör, yürekleri topal, kalpleri sağır olanlara inat; bu çarpık düzeni değiştireceğiz.”

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Harama karşı helalin mücadelesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakının Ortak Politikalar Mutabakat Metnini değerlendirirken, “Bu mücadele, haramın karşısında, helalin mücadelesidir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, “Yandaşa karşı, milletin sesini savunuyor. İsrafa, yolsuzluğa ve yandaş ekonomisine karşı, refahta eşitlenen Türkiye’yi savunuyor. Bir yıldır, ısrarla söylediğimiz bir şey vardı. Biz, 6 siyasi parti olarak, bu zamana kadar; İktidarın, önümüze yuvarladığı, siyasi yün yumaklarıyla değil seçimi kazandıktan sonra, neler yapacağımızla ilgilendik. İşte bu çalışma da, 14 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızın somut planıdır. Sayın Erdoğan ve saz arkadaşları, giderayak, kendilerini dedikodularla, iftiralarla ve hamasetle oyalarken biz, milletimiz için, memleketimiz için çalıştık. İnsanlarımızın, mutlu geleceği için çalıştık. Yoksulluğu, nasıl bitireceğimize çalıştık. Zenginliği, nasıl getireceğimize çalıştık. 85 milyonun, huzurla nefes alacağı bir Türkiye’yi, nasıl inşa edeceğimize çalıştık! Ortak aklın ışığında, sorunlarımızı konuştuk. Çözümler için, hep birlikte emek verdik” şeklinde konuştu.

Milletimizin sesini duyacağız

Akşener şunları konuştu: “Bizler; sosyal medya operasyonlarına, sözde kulis bilgileriyle yapılan, yönlendirmelere, tenha köşelerden kurgulanan, abluka girişimlerine, kulaklarımızı tıkayıp, sadece ve sadece, milletimizin sesini duyacağız! Çünkü bizim yürüttüğümüz bu mücadele; pazarlık siyaseti peşinde koşanların değil; milletin selameti için, sabredenlerin mücadelesidir. Bu mücadele; ‘Millet İttifakı kazanırsa, milletimiz kazanır, bu da bize yeter’ diyen, serdengeçtilerin mücadelesidir. Bu mücadele; nefsini, memleket sevgisinin önüne koymayan, Türkiye sevdalılarının mücadelesidir. Bu mücadele; Gezi’de sesini duyurmaya çalışanların; En ücra mahallelerde, sandık başında, sabahlara kadar müşahitlik yapanların; Boğaziçi Üniversitesi’nde, haysiyetini korumaya çalışan, akademisyenlerin mücadelesidir. Bu mücadele; baskı altında, nefes alamayan, gençlerimizin; şiddete, açlığa ve sefalete mahkûm edilen, çocuklarımızın; Ak Partili olmadığı için, makbul vatandaş kabul edilmeyen milyonların; sürekli olarak haksızlığa uğratılan, mazlumların mücadelesidir” dedi.

Kazanana kadar buradayız

Akşener, Millet İttifakının Ortak Politikalar Mutabakat Metnini değerlendirirken, “Bu mücadele; batılın karşısında, hakkın mücadelesidir. Bu mücadele, haramın karşısında, helalin mücadelesidir. Bu mücadele, zulmün karşısında, istiklalin mücadelesidir. Bu mücadele, istibdatın karşısında, hürriyetin mücadelesidir. Ve bu kutlu mücadele; Hiçbir kaprise, hiçbir inada, kurban edilemez!” Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına, feda edilemez! Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğmez! Biz, Millet İttifakı’nı, ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk. İstibdat zincirlerini kırmak, umudu yaşatmak için kurduk. Türkiye’ye, hak ettiği istikbali sunmak için kurduk. Kimse merak etmesin, kazanana kadar da buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz!” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Beytülmale dokunan yanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, sosyal medya hesabında paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun, “Dev dijital pano kuracağım. Halktan çalınan ve geri aldığımız her doları panoya işleteceğim. 418 milyar doları görene kadar, devlete iade edilene kadar durmayacağım. Seçimin ertesi günü çetelerin telefonu acı acı çalacak. Açtıklarında bir ses duyacaklar: Ben Kemal, geliyorum” mesajıyla yayınladığı videoda, grupta konuşmasından şu bölümlere yer verildi: “Halkıma buradan bu konuyla ilgili bir taahhütte bulunmak istiyorum. Ankara’ya dev bir dijital pano kurduracağım. Adı ‘çetemetre’ olacak. Halktan çalınan ve geri aldığımız her doları bu panoda görecek Ankaralılar da bütün Türkiye de. Vatandaştan çalınan 418 milyar doları burada görünceye kadar, o para devletin kasasına girinceye kadar asla ve asla durmayacağım.”

Ankara - Anka