Hasan Basri Sarıçam dualarla

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursi’yi 1959’da Isparta’da ziyaret etme şerefine erişmiş, İstanbul Küçükpazar’da “Nur Berber Hasan” olarak tanınan Hasan Basri Sarıçam, Eyüp Sultan Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası dualarla uğurlandı.

Hasan Basri Sarıçam vefat etti Hasan Basri Sarıçam, (1937-2023) 15 Ocak’ı 16 Ocak’a bağlayan gece Hakkın Rahmetine kavuşmuştu. Hasan Ağabeyin cenazesine çevre il ve ilçelerden iştirak eden Nur Talebeleri de oldu. İstanbul - Nihat Orhan *** Üstad başımı sıvazlayıp, seni talebeliğe kabul ettim dedi

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