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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Hasan Şen dua bekliyor

06 Nisan 2025, Pazar
Ramazan Bayramında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan, Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu eski üyesi ve 40 yılı aşkın süredir Yeni Asya İzmir Temsilcisi olan Hasan Şen Ağabey’in sağlık durumu iyiye gidiyor. Şen, yoğun bakımdan servis odasına alındı.

80 senelik ömrünü Risale-i Nur dairesinde geçiren Hasan Şen, İzmir/ Pınarbaşı’nda pek çok kimsenin Risale-i Nur ile tanışmasına vesile oldu. Birçok talebenin de Risale-i Nur terbiyesi ile yetişmesini sağladı. Hasan Şen’in aynı zamanda Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve Peygamberimiz (asm) ile ilgili şiirlerini topladığı Nur Kervanı isimli bir şiir kitabı da mevcut.

Kendisine hayırlı ve acil şifalar diliyor, gazetemiz okuyucularından da dua bekliyoruz.

İzmir - Salih Sütçüoğlu
Foto: Erhan Akkaya

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  • Hür

    6.4.2025 20:21:02

    Allah şifa versin inşallah

  • Güler Aslan

    6.4.2025 19:48:03

    Hasan Abi hizmetinizin ulu bir çınarı.. Rabbim şifasıyla tecelli etsin. Şahsı manevinin duasıyla inşallah 🥹🤲

  • Said

    6.4.2025 16:09:53

    Allah CC hayırlı şifalar versin inşallah

  • Ahmet Zeki

    6.4.2025 11:44:11

    Allah CC Şafiî ismi hürmetine acilen şifa Ihsan etsin. Amin.

  • Mehmet Türeli

    6.4.2025 05:07:47

    Rabbim Şafii ismi ile şifa versin. Amin

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