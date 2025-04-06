Hasan Şen dua bekliyor

Ramazan Bayramında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan, Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu eski üyesi ve 40 yılı aşkın süredir Yeni Asya İzmir Temsilcisi olan Hasan Şen Ağabey’in sağlık durumu iyiye gidiyor. Şen, yoğun bakımdan servis odasına alındı.

80 senelik ömrünü Risale-i Nur dairesinde geçiren Hasan Şen, İzmir/ Pınarbaşı’nda pek çok kimsenin Risale-i Nur ile tanışmasına vesile oldu. Birçok talebenin de Risale-i Nur terbiyesi ile yetişmesini sağladı. Hasan Şen’in aynı zamanda Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve Peygamberimiz (asm) ile ilgili şiirlerini topladığı Nur Kervanı isimli bir şiir kitabı da mevcut.

Kendisine hayırlı ve acil şifalar diliyor, gazetemiz okuyucularından da dua bekliyoruz.

İzmir - Salih Sütçüoğlu

Foto: Erhan Akkaya