Hasarlı binalar doğru şekilde yıkılmıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binlerce binanın yıkımı devam ederken uzmanlar, binaların yönetmeliklere göre yıkılmadığına dikkat çekiyor.

Diyarbakır’da kent genelinde 3 bin 200 civarında ağır hasarlı binanın yıkımı devam ederken, ortaya çıkan toz, asbest riskini bir kez daha gündeme getirdi.

Bu tehlikeye ilk olarak, Diyarbakır’da, 100’e yakın sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü tarafından kurulan Kent Koruma ve Dayanışma Platformu dikkat çekti.

İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Mahsum Çiya Korkmaz, yıkımın yönetmeliklere uygun yapılmadığı görüşünde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın daha önce yıkım yönetmeliği çıkardığına dikkat çeken Korkmaz, asbest içeren maddelerin yıkımdan önce sökülmesi gerektiğini söyledi. Yıkım için geç kalındığını belirten Korkmaz, aceleyle yapılan yıkımların da yönetmeliklere aykırı yapıldığını ifade etti. Şimdiye kadar 100’e yakın binanın yıkıldığını anlatan Korkmaz, “Elbette bina sayısı fazla, bunun farkındayız. Ancak sayı fazla diye bir tehlikeden kurtulurken başka bir tehlikeye insanları maruz bırakmak doğru değil” diye konuştu.

“Yıkım alanlarına kimse girmemeli”

Asbestin bir halk sağlığı sorunu olduğuna vurgu yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, asbestin yol açtığı sorunları şöyle sıraladı: Asbest solunabilir bir madde. Bunlar gidip akciğere yerleştiğinde uzun süre kalabiliyor. Daha sonra kronik dönemde hastalıklara sebebiyet veriyor. Özellikle akciğer kanserlerine sebebiyet vermektedir. Ciddi bir halk sağlığı tehdidi” şeklinde konuştu. Yıkım alanlarında çalışanların evlerine gitmeden önce temizlenmesi gerektiğini ifade eden Turan şunları söyledi: “Çalışanlara gerekli koruyucu ekipmanlar sağlanmalı. Eldiven, gözlük, maske hatta tek kullanımlık koruyucu giysilerin olması önemli. Bu sağlanamıyorsa bile giydiği kıyafetle eve gitmemeli”

Geleceği belirsiz 4 bin bina

Bu arada ağır hasarlı 3 bin 200 binanın yanı sıra orta hasarlı 4 bine yakın bina bulunuyor. İMO Şube Başkanı Korkmaz orta hasarlı binalar için henüz bir karar alınmadığını belirterek, “Onlara yaklaşık bir senelik bir süre tanınıyor. Bir sene içerisinde güçlendirme gibi bir metot uygulanmaz ise bir sene sonra ağır hasarlı statüsüne giriyor” dedi.

Haber Merkezi