Hasta, kadın ve çocukları bırakın

Yurt dışındaki Mısır insan hakları kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Mısır hapishanelerinde sağlık durumu iyi olmayanlarla, kadın ve çocuk mahkÛmların serbest bırakılmasını istedi.

Adalet İnsan Hakları Kurumu, Selâm Uluslararası İnsan Haklarını Koruma Organizasyonu (SPH) ve Şihab İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan ortak raporda, Mısır’daki mahkûmların durumlarına ışık tutuldu. Raporda, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ile kronik hastalıkları olan mahkûmların Kovid-19 salgınının yaşandığı bu günlerde özel muameleye en çok ihtiyaç duyan kişiler olduğu ifade edildi. Pek çok ülkenin, salgın sebebiyle bazı mahkûmları salıverdiğine değinilen raporda, hapishanelerdeki “en zayıf kesimi” oluşturan bu kişilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Mısır hükümetinden söz konusu taleple ilgili açıklama yapılmadı. AA

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