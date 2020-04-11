"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Hasta sayısı artıyor, doktor sayısı azalıyor

11 Nisan 2020, Cumartesi
Kamu hastanelerinde görev yapan üç yoğun bakım uzmanı, hasta sayısı artarken yoğun bakımda çalışan doktor sayısının azaldığını söylüyor.

Ankara, İzmir ve İstanbul’daki büyük kamu hastanelerinde görev yapan üç yoğun bakım uzmanı, koronavirüs salgını başladığından bu yana yoğun bakım servislerinde yaşananları anlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüs salgını sebebiyle yoğun bakımlardaki doluluk oranının yüzde 63’ü geçmediği söyledi. Yoğun bakım servislerinde çalışan hekimler ise her hastanenin yoğun bakım kapasitesinin, insan kaynağının ve teknik olanaklarının birbirinden farklı olduğunu söylüyor. BBC’nin haberine göre,  koronavirüs salgını başladığından beri yoğun bakım servislerinde COVID-19 hastalarını tedavi eden üç doktor da haberde isimlerinin ve kurum bilgisinin yer almasını istemedi.

Yoğun bakımlar doldu, taştı

İstanbul’da köklü üniversite hastanelerinden birinde yoğun bakım biriminde çalışan ve sadece koronavirüs hastalarına bakan hekim, 22 Mart’tan bu yana yoğun bakımdaki hastaların sayısında 10 kat artış olduğunu söylüyor. Yoğun bakım olarak kullanmak üzere, ameliyathane koridorlarına dahi yatak koyduklarını belirten hekim, hasta sayısı artarken yoğun bakımda çalışan doktor sayısının azaldığını söylüyor: “Koruyucu ekipman sorununun büyük bir kısmını aştık, ama işler çığırından çıkmaya başlamış durumda. Dün hayatımda geçirdiğim en kötü günlerden biriydi. Çok fazla hasta geldi, içlerinde genç hastalar da vardı, durumu kötü olan, yaşlı hastalar da... Yoğun bakım doldu, taştı. Yoğun bakım çalışan hekimler olarak sayımız az, ayrıca aramızdan COVID-19 bulaşıp hasta olanlar var. Yani hasta sayısı artıyor, doktor sayısı azalıyor. Böyle bir kısır döngünün içine girdik.”

‘Önlem almakta geciktik’

Salgının Türkiye’den önce çeşitli ülkelerdeki seyrinin ve muhtemel risklerin çok belirgin olduğunu ifade eden hekim, Türkiye’nin bu salgına hazırlık yapmakta geciktiğini savunuyor. Çalıştığı hastanede afet tatbikatı yapılmadığını ve hatta yoğun bakım servislerine dair ön planlama dahi yapılmadığını ifade ediyor: “Biz şu an hala, ‘burası da dolunca nereyi yoğun bakım yapacağız’ diye tartışıyoruz. Solunum cihazı bulabilecek miyiz diye endişeleniyoruz.”

***

Vak’alar 20-27 Nisan’a kadar tepe noktasına ulaşacak

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, koronavirüsü salgınıyla mücadelenin halk sağlığı bakış açısından uzak yönetildiğini söyledi, “Salgın yönetimi hastanede değil, sahada kazanılır” dedi. Duvar’ın haberine göre, Pala, “Bizim öngörülerimiz virüsün Nisan ayının 20- 27 tarihleri arasında tepe noktasına ulaşması. Haziran ayının başına doğru da olgu sayısının epey düşüşe geçmesini beliyoruz. Ancak Imperial College London tarafından 7 Nisan’da yayınlanan önümüzdeki hafta tahmininde, Türkiye’nin hastalığın hızlı yayılım gösterebileceği 26 ülkeden biri olacağı ve bin ila 5 bin ölüm beklentisi olduğu yazıldı.”

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Büyükşehirlerde ve Zonguldak'ta sessizlik hakim

    'Ekmekler vatandaşların kapılarına kadar götürülecek'

    Dünya genelinde 370 bini aşkın kişi iyileşti

    Yetim anneleri maske üretiyor

    Turizme de korona darbesi

    Adalete güvensizlik daha da derinleşecek

    Sosyal medyaya kuşatma

    Sokağa çıkma yasağı başladı

    Tarımda ciddî tedbirler şart

    Nerede kaldı yargı reformu?

    Toplum haber alamıyor

    Tersinden Robin Hood

    Sokağa çıkma yasağının istisnaları açıklandı: Kimler muaf tutulacak?

    "Tek bir hayat bile olsa tedbirlere sıkıca sarılmaya değmez mi?"

    Cezaevlerindeki tedbirler 30 Nisan'a kadar uzatıldı

    30 büyükşehirle Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkmak yasak

    DSÖ Genel Direktöründen Türkiye açıklaması

    Dünya genelinde ölü sayısı 100 bini geçti

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Koronayla terbiye edilmek
    Ahmet BATTAL

    Nefret twiti ve azil
    Genel

    Sosyal medyaya kuşatma
    Cevher İLHAN

    Önce “garantina müteahhitleri”nden…
    Faruk ÇAKIR

    Bedeli kim ödesin?
    Genel

    Nerede kaldı yargı reformu?
    Yasemin YAŞAR

    Affet, hür ol!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Ölüm korkusunu nasıl yok ettim?
    Risale-i Nur'dan

    Hastalığın suretine değil, manasına bak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.