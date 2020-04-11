Kamu hastanelerinde görev yapan üç yoğun bakım uzmanı, hasta sayısı artarken yoğun bakımda çalışan doktor sayısının azaldığını söylüyor.

Ankara, İzmir ve İstanbul’daki büyük kamu hastanelerinde görev yapan üç yoğun bakım uzmanı, koronavirüs salgını başladığından bu yana yoğun bakım servislerinde yaşananları anlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüs salgını sebebiyle yoğun bakımlardaki doluluk oranının yüzde 63’ü geçmediği söyledi. Yoğun bakım servislerinde çalışan hekimler ise her hastanenin yoğun bakım kapasitesinin, insan kaynağının ve teknik olanaklarının birbirinden farklı olduğunu söylüyor. BBC’nin haberine göre, koronavirüs salgını başladığından beri yoğun bakım servislerinde COVID-19 hastalarını tedavi eden üç doktor da haberde isimlerinin ve kurum bilgisinin yer almasını istemedi.

Yoğun bakımlar doldu, taştı

İstanbul’da köklü üniversite hastanelerinden birinde yoğun bakım biriminde çalışan ve sadece koronavirüs hastalarına bakan hekim, 22 Mart’tan bu yana yoğun bakımdaki hastaların sayısında 10 kat artış olduğunu söylüyor. Yoğun bakım olarak kullanmak üzere, ameliyathane koridorlarına dahi yatak koyduklarını belirten hekim, hasta sayısı artarken yoğun bakımda çalışan doktor sayısının azaldığını söylüyor: “Koruyucu ekipman sorununun büyük bir kısmını aştık, ama işler çığırından çıkmaya başlamış durumda. Dün hayatımda geçirdiğim en kötü günlerden biriydi. Çok fazla hasta geldi, içlerinde genç hastalar da vardı, durumu kötü olan, yaşlı hastalar da... Yoğun bakım doldu, taştı. Yoğun bakım çalışan hekimler olarak sayımız az, ayrıca aramızdan COVID-19 bulaşıp hasta olanlar var. Yani hasta sayısı artıyor, doktor sayısı azalıyor. Böyle bir kısır döngünün içine girdik.”

‘Önlem almakta geciktik’

Salgının Türkiye’den önce çeşitli ülkelerdeki seyrinin ve muhtemel risklerin çok belirgin olduğunu ifade eden hekim, Türkiye’nin bu salgına hazırlık yapmakta geciktiğini savunuyor. Çalıştığı hastanede afet tatbikatı yapılmadığını ve hatta yoğun bakım servislerine dair ön planlama dahi yapılmadığını ifade ediyor: “Biz şu an hala, ‘burası da dolunca nereyi yoğun bakım yapacağız’ diye tartışıyoruz. Solunum cihazı bulabilecek miyiz diye endişeleniyoruz.”

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Vak’alar 20-27 Nisan’a kadar tepe noktasına ulaşacak

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, koronavirüsü salgınıyla mücadelenin halk sağlığı bakış açısından uzak yönetildiğini söyledi, “Salgın yönetimi hastanede değil, sahada kazanılır” dedi. Duvar’ın haberine göre, Pala, “Bizim öngörülerimiz virüsün Nisan ayının 20- 27 tarihleri arasında tepe noktasına ulaşması. Haziran ayının başına doğru da olgu sayısının epey düşüşe geçmesini beliyoruz. Ancak Imperial College London tarafından 7 Nisan’da yayınlanan önümüzdeki hafta tahmininde, Türkiye’nin hastalığın hızlı yayılım gösterebileceği 26 ülkeden biri olacağı ve bin ila 5 bin ölüm beklentisi olduğu yazıldı.”