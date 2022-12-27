Hasta tutuklular niye bırakılmıyor?

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar’ın cezaevinde can vermesi, hasta tutuklu ve hükümlülerin durumunu yeniden gündeme getirdi.

Demans hastası olmasına rağmen tahliye edilmeyen Avar’ın hayatını kaybetmesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adli Tıp Kurumu’nun kararlarının kendisini de rahatsız ettiğini söyledi. Gazete Duvar’ın haberine göre, son bir yılda hastalık nedeniyle en az 69 tutuklu ve hükümlünün yaşamını yitirdiğini raporlayan İnsan Hakları Derneği’nin verilerine göre şu an cezaevlerinde 651’i ağır olmak üzere bin 517 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor. İHD bu sayının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor. Haber Merkezi

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