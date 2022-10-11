Hasta tutukluların hepsini bırakın

Hasta mahpusların durumları kim olduklarından ve ne suç işlediklerinden bağımsız olarak değerlendirilerek cezalarının kaldırılması istendi.

Diğer hasta tutuklular niye bırakılmıyor?

Sürekli hastalığı bulunan iki hükümlünün kalan cezaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırıldı

Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hasta Mahpusların durumları kim olduklarından ve ne suç işlediklerinden bağımsız olarak değerlendirilmeli ve cezaevinde hayatlarını sürdürmeleri mümkün olmayanların, Cumhurbaşkanı tarafından cezaları kaldırılmalıdır. Hukuk devletinin gereği budur” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasanın 104. Maddesi ile kendisine veriler yetkiyi kullanarak iki hükümlünün cezalarını kaldırdığına dikkat çekilerek, “Aynı zamanda Anayasamızın 10. Maddesinde düzenlenen ‘kanun önünde eşitlik ilkesi’nin de bu yetki kullanılırken mutlaka dikkate alınması gerekir. Nisan ayı itibariyle 651’i ağır olmak üzere 1517 hasta olduğu ve 2021 yılında cezaevlerinde 46 hasta tutuklunun hayatını kaybettiği yönünde raporlar var” bilgisine yer verildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kişilerden bağımsız olarak hastalık, sakatlık veya kocama sebebi ile cezaevlerinde hayatlarını devam ettirmeleri mümkün olmayan mahpusların, elbette bu durumları tarafsız ve bilimsel tıbbi raporlar ile tevsik edildiği takdirde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından cezaları kaldırılan iki mahkûm gibi, cezalarının kaldırılması hem anayasanın 10. Maddesinin, hem hukukun, hem adaletin ve hem de vicdanların gereğidir. Aksi en önde gelen insan hakkı olan yaşama hakkının ihlale anlamına gelir.”