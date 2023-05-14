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14 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Hasta ve engellilere "seyyar sandık" hizmeti

14 Mayıs 2023, Pazar 16:03
Hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

Kırklareli İl Seçim Kurulu görevlileri, Bademlik Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 80 yaşındaki Gülsevim Eskici'nin evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini, Eskici'nin bulunduğu odadaki sehpa üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Eskici, oyunu kullandıktan sonra, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Yaşından dolayı okula oy kullanmaya gidemediğini belirten Eskici, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti.

Kırklareli merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 17 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

Adıyaman

Adıyaman İl Seçim Kurulu görevlileri, Malazgirt ve Yeşilyurt mahallelerinde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecedeki vatandaşların evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir seçim sandığını, Ramazan Atar ile Fatma Kurt'un evlerine götürerek oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Fatma Kurt'un kızı Derya Dirgen, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Annesinin engelinden dolayı okula oy kullanmaya gidemediğini belirten Dirgen, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti.

Ramazan Atar'ın eşi Hanım Atar ise eşinin hasta olması dolayısıyla okula oy kullanmaya gidemediğini, sandığın ayaklarına kadar getirilmesinin büyük bir hizmet olduğunu söyledi.

Adıyaman merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 16 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

Diyarbakır

İl Seçim Kurulunca yürütülen çalışmada görevliler, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin evine sandık götürdü.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde ikamet eden ve yatağa bağımlı yaşayan 98 yaşındaki Behiye Altındağ ile 69 yaşındaki Mevlüde Ok, evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı.

Edirne

İl Seçim Kurulu görevlileri, seyyar sandık başvurusu yapan seçmenlerin evlerine taşınabilir seçim sandığını götürdü.

Oylarını evlerinde kullanan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

Sami Kaplan, gazetecilere, seyyar sandık uygulaması sayesinde oyunu sorunsuz kullandığını söyledi.

Duygulandığını belirten Kaplan, "Oyumu kullandığım için çok mutluyum. Ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

Eşi için seyyar sandık talebinde bulunan Mehmet Tekin ise evde oy kullanmanın rahatlığını yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşlık görevini yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Tekin, "Sağ olsunlar yetkililer bizi okula kadar gitme zahmetinden kurtardılar. Sandık ayağımıza kadar geldi oyumuzu kullandık. Milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Nedret Aktaş da rahatsızlığı nedeniyle oyunu evinde kullandığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Kilis

Hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, Kilis'teki "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oy verdi.

İl Seçim Kurulu görevlileri, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede engelli olan 55 yaşındaki Ümit Deliahmetoğlu'nun evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini Deliahmetoğlu’nun bulunduğu odadaki sehpa üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

AA

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