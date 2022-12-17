Hastane var doktor yok

İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesini cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’in Bayındır, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerindeki hastanelerde “Beyin Cerrahı, Nöroloji ve Gastroloji uzmanı” olmadığını açıkladı.

Bu hastanelerde “Anjiyo Merkezi” de olmadığını hatırlatan Atila Sertel, bu bölgede yaşayan ve kalp krizi geçiren vatandaşların çoğunun İzmir’e sevk edilirken ambulanslarda can verdiğini söyledi. Beş yüz binden fazla kişinin yaşadığı İzmir’in Ödemiş, Bayındır, Kiraz, Beydağ, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerindeki uzman doktor eksikliğini eleştiren Sertel, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de sağlık sorununun çözüldüğünü her vesile ile övünerek anlatıyor ama Türkiye’de sağlık sorunu giderek büyüyor. İnsanlar doktor bulamıyor, hastalıklarının tedavisi için randevu alamıyor” ifadelerini kullandı. Ankara - Fatih Karagöz

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