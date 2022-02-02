Hastanelerde 'sanal kuyruk' dönemi

Merkezi Hasta Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden doktor randevusu almak güçleşti. Özellikle şehir hastanelerinde servis fark etmeksizin 15 gün önceden randevu almak mümkün değil.

Kimi servislerde ise MHRS üzerinden randevu oluşturulamıyor. Göz ile Ağız Diş ve Çene Cerrahisi randevu alınamayan poliklinikler arasında. Hastaların tedavi olmak için randevu oluşturduğu MHRS sisteminde, özellikle şehir hastanelerinde hastalar randevu oluşturamıyor. Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan, hastanelerde kuyrukların artık elektronik ortama taşındığını söyledi. Türkkan, randevu sorununun yeni olmadığını belirtti: “İki ya da üç ay sonraya randevular verilebiliyor. Bu normalleşti. Yaklaşık iki yıldır durum böyle. Dâhiliyede de çok büyük sorunlar var. Aslında tek bir örnek vermek doğru değil, sorun genel.”

Haber Merkezi