"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

"Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske verdik"

01 Nisan 2020, Çarşamba 12:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanları ile video konferans yoluyla görüştü. Bakan Koca, farklı illerde tedavi gören hastaların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca görüşmede, koronavirüs salgınının hem dünyayı hem de Türkiye'yi tehdit ettiğini belirtereki bu zor dönemin en büyük yükünün sağlık çalışanlarının omuzlarında olduğunun altını çizdi.

"Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske verdik" 

Sağlık Bakanı Koca, sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarının en büyük güçleri olduğunu vurgulayarak, "Ne kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğunuzu biliyorum. Bir yandan hayat kurtarmak için gayret sarf ederken bir yandan da sizler risk altındasınız. Hastaların tedavisine ne kadar erken dönemde başlarsak, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Erken dönemde bu ilaçlara başlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızı korumak noktasında da gayret içinde olmanız son derece önemli." ifadelerini kullandı. 

Hekimler, hastanelerindeki Kovid-19 hastalarıyla ilgili Bakan Koca'ya detaylı bilgi verdi. Tıbbi teçhizat ve koruyucu malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten hekimler, Koca'ya teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca tedavi protokolleri, ilaç kullanımı ve yoğun bakım süreçleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.

AA

Okunma Sayısı: 59
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye’den İspanyol ve İtalyan halklarına sevgilerle

    Dünya genelinde 178 bin 335 kişi iyileşti

    Evde ekmek yapımında dikkat çeken artış

    ''Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var"

    İki şehirde iki yerleşim yeri daha karantinaya alındı

    Üniversite öğrencileri bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek

    Virüs salgını işsizlik salgınına dönüşmesin

    İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 sebebiyle öldü

    Suudi Arabistan'dan 'Hac' açıklaması

    Bakan Soylu, salgına ilişkin son gelişmeleri paylaştı

    En fazla o ülkeler etkilendi

    “Biz senin için tarladayız”

    Dünya genelinde son durum?

    Dar gelirliye destek yetersiz

    Afrika'daki bazı ülkelerde henüz koronavirüs vakası gözlemlenmedi

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    TBMM Başkanlığına sunulan infaz düzenlemesinde neler var?

    Türkiye'deki vefat sayısı 214'e yükseldi

    BİK’ten ortak manşete uyan gazetelere teşekkür

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gayretullah
    Süleyman KÖSMENE

    Virüsten insanlığa, ibadete, adalete çağrı
    Cevher İLHAN

    Belâların def’i için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Virüs dersleri
    Ahmet BATTAL

    Milletvekilini enesine hapsetmek
    Risale-i Nur'dan

    Evlerimizi medrese-i Nuriyeye çevirelim
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs ne kadar bulaşıcı ve ölümcüldür? (1)
    Genel

    Muhalefet hainlik değil, adalet ve denge unsurudur
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Korona’dan sonra kadın ve aile

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.