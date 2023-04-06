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6 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hatay'da enkazın yüzde 49'u kaldırıldı

06 Nisan 2023, Perşembe 11:54
İş makinelerinin hafriyat döküm sahalarına 286 bin 662 sefer yaptığı kentte, 10 bin 447 binada enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, yıkılmış ve acil yıkılacak binalardaki enkazın yüzde 49'u hafriyat döküm sahalarına taşındı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremler ile 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4'lük sarsıntının büyük yıkıma neden olduğu kentte, enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Depremlerde yıkılan ve acil yıkılması gereken 21 bin 386 binanın olduğu Hatay'daki çalışmalara, kamyon, ekskavatör ve arazözün de aralarında olduğu 3 bin 452 araçla destek veriliyor.

İş makinelerinin hafriyat döküm sahalarına 286 bin 662 sefer yaptığı kentte, şu ana kadar 10 bin 447 yapıda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Antakya ve Defne'deki enkazın yüzde 47'si kaldırıldı

Kentte, depremden en çok etkilenen Antakya ve Defne ilçesindeki 11 bin 884 yıkık ve acil yıkılacak binadan 5 bin 575'inde enkaz kaldırıldı.

Molozların yüzde 47'sinin iş makineleriyle taşındığı iki ilçede, 2 bin 652 araçla günde ortalama 11 bine yakın sefer gerçekleştiriliyor.

Hatay genelinde yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarında çıkarılan molozlar, 23 hafriyat döküm sahasına taşınıyor.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon 22. Bölge Müdürlüğünde iş makinesi operatörü olarak görev yapan Mücahit Başaran, depremin ilk gününden bu yana yaraların sarılması için sahada mücadele ettikleri söyledi.

Hatay'da felaketin etkisinin büyük olduğunu anlatan Başaran, şunları kaydetti:

"Hatay'da gerçekten büyük bir yıkım var. Tarif edilemez bir şey. Molozları bir an önce kaldırarak Hatay'ı eski haline kavuşturmak istiyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlar seferber olmuş durumda. Gönülden çalışan arkadaşlarımız var. Sabahın ilk ışıklarıyla makineye çıkıyoruz. Enkazı kaldırıp Hataylı insanların yeniden buralara gelip yerleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz."

AA

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