Hatay’da su yok, gıda yok; asbest var, yangın var

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden beş ay geçti.

Fotoğraflar: Abdülbasir Şeker Depremin en çok yakıma uğrattığı Hatay’da ise depremle başlayan su sorunu hala çözülemedi. Hava sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıktığı Hatay’da, her gün uzun su kuyrukları oluşuyor. Depremin vurduğu kentte hala su bulunamıyor. Yaşadıkları sorunları çeşitli kanallardan yetkililere ve kamuoyuna duyurmayan çalışan Hataylılar, bu kez pankartlarla seslendi. Twitter’da paylaşılan videoda, sırayla “Hatay’da su yok, “Hatay’da gıda yok”, “Hatay’da asbest var”, “Hatay’da yangın var” yazılı pankartlar yer aldı. Videodaki pankartlarda, “Yardımlar nerede?”, “Vergiler nerede?” diye de soruldu. Haber Merkezi

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