Hatay’da temiz su yok

Depremlerin vurduğu Hatay’da temiz su ihtiyacı had safhada yaşanıyor.

6 Şubat tarihli iki büyük depremin büyük yıkıma yol açtığı kentlerden Hatay’da içme suyu sıkıntısı hala çözülemedi. Binlerce vatandaş “Hatayda su yok” etiketi ile konuyu Twitter’da Türkiye’nin gündemine taşıdı. Siyasi liderler ve aktivistlerde etiketi kullanarak bölgeye yönelik çağrılarını sürdüyor. Konu ile ilgili Hatay Büyükşehir Belediyesi de şu paylaşımda bulundu: “İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir. Şair Murathan Mungan, “Herkese duyurmaya çalışın” dedi.

İçme suyu şebekesi neden onarılmıyor?

Gıda mühendisi ve çevre aktivisti Bülent Şık, yaşanan soruna dikkat çekerek,” Hatay’da içme suyu problemi devam ediyor. Şehir şebeke suyu sistemi neden onarılmıyor?” diye sordu. Şık’ın paylaşımları şöyle: “Hatay’da depremden bu yana su yok. Halk içme suyu bulmakta zorlanıyor. İçme suyu şebekesi neden onarılmıyor” Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, #Hataydasuyok etiketiyle bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: “Deprem bölgesinde, özellikle Hatay’da içme suyu problemi halen çözülemedi. Bölgeye yapılan sevkiyatlar artırılmalı ve altyapı sorunları çevre illerdeki yerel yönetimler yardımıyla ivedilikle çözülmelidir”

Her şeyi feryat figan halletmek zorunda mıyız?

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay’daki su sorununa dikkat çektiği bir paylaşım yaptı: “Hatay’da temiz içme suyuna erişimde yaşanan sorun büyümeye devam ediyor. Bölgedeki temiz su problemi acilen çözülmelidir!” Paylaşımın altına gelen “Adıyaman da aynı şekilde. Adıyaman’ı unutmayın” yorumları dikkat çekti. TİP’li Barış Atay da sosyal medya paylaşımında, “25. gün oldu. Biz her şeyi feryat figan bağırarak halletmek zorunda mıyız? Kendinize gelin artık. #HataydaSuYok” diyerek AFAD’I etiketledi.

Haber Merkezi