Hatay'daki kazada tır araçlara çarparak durdu: 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan tırın araçlara çarparak durduğu kazada 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

İskenderun-Antakya kara yolunda Semih M. yönetimindeki 31 Y 9653 plakalı sebze yüklü tır, 8 araca çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Semih M. ile 2 kişinin olay yerinde öldüğünü belirledi. Yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. AA

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