Hatay - Defne'de 6,4, Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde 2 deprem kaydedildi

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.
Öte yandan saat 20.07'de de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA