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11 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Hatay hala normale dönmedi

11 Haziran 2023, Pazar 00:13
DEPREMİN VURDUĞU 11 İLİN BİR KISMINDA HAYAT NİSBETEN NORMALE DÖNMÜŞ GÖRÜNSE DE, HATAY’IN SORUNLARI DÖRT AYI AŞKINDIR DEVAM EDİYOR.

Haşere istilası

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği şehirdeki en büyük sorunlar arasında asbest, susuzluk, çadırda yaşamanın zorluğu ve halen bulunamayan kayıplar yer alıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte hem çadırda, hem de konteyner alanlarında depremzedeler sivrisinek, yılan ve diğer haşerelerin fazlalığı gibi sorunlarla karşı karşıya.

İçecek su bile yok

Depremzedeler “Doğru dürüst bir temizlik yok, yıkanamıyor, çamaşırlarımızı yıkayamıyoruz. Bırakın yıkanmayı, içecek su bile bulamıyoruz” diyor. Binaların yıkım, taşıma ve ayrıştırma işlemleri sırasında molozdan çıkan asbest maddesi şehrin tamamına yayılıyor. Hayvanlar da açlık ve hastalıkla boğuşuyor.

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Hatay’da hayat normale dönmüyor

6 Şubat depreminin üzerinden geçen bunca günün ardından diğer şehirlerin bazılarında hayat nispeten normale dönmüş olsa da, Hatay’da durum biraz daha farklı.

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde yıkıma uğrayan ve binlerce kayıp veren 11 kentin başında şüphesiz Hatay geliyor. Depremin üzerinden geçen 122 günün ardından diğer kentlerin bazılarında hayat nispeten normale dönmüş olsa da, Hatay’da durum biraz daha farklı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kentte, en büyük sorunlar arasında asbest, susuzluk, çadır yaşamı zorluğu ve halen bulunamayan kayıplar yer alıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte kentin kırsal ve merkezi yerleri de dahil olmak üzere hem çadırda, hem de konteyner alanlarında depremzedeler sivrisinek, yılan ve diğer haşerelerin fazlalığı gibi sorunlarla karışı karşıya. Yine depremzedelerin en çok mağdur olduğu konulardan biri de temizlik ve içme suyu sıkıntısı.

VOA Türkçe’nin görüştüğü depremzedeler, kentin genelinde içme suyu sıkıntısı yaşandığı söylerken, hayatın normale dönme düşüncesindense uzaklaştıklarını ifade ediyor.

“Temizlik yok, içecek su bulamıyoruz’’

İlaçlamaların sürekli olmadığına ve düzensiz yapıldığına dikkat çeken depremzedelerden Çiğdem D., şunları anlattı: “Gündüz sıcaktan gece sinekten uyuyamıyoruz. Haşerelerin çocuklara ya da bize zarar vereceği korkusu da sürekli devam ediyor. Zaten doğru dürüst bir temizlik yok, yıkanamıyor, çamaşırlarımızı yıkayamıyoruz. Sadece biz değil, Hatay’ın genelinde içme suyu sıkıntısı var. Depremin üzerinden 4 ay geçti, ölen yakınlarımıza mı yanalım, şu anda içinde bulunduğumuz duruma mı üzülelim şaştık kaldık.’’ 

Kayıplar için “kütükten düşürelim” talebi

Deprem enkazının tamamen kaldırıldığı bazı apartmanların sakinlerinin umutları da tükenmiş durumda. Yine de depremzedeler, 4 ayın ardından yakınlarının ölü ya da diri izine ulaşmak için mücadele ediyor.

Çekmece Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki yıkılan apartmanda yengesinin cansız bedenine ulaşan Eylem Gümüş, 52 yaşındaki ağabeyi ve 26 yaşındaki yeğeninden 122 gündür haber alamıyor.

Geçtiğimiz hafta nüfus müdürlüğünden çağrıldığını belirten Eylem Gümüş, gittiklerinde, yetkililerin ulaşamadıkları yakınlarını kütükten düşürmek için imza talep ettiklerini ifade etti. Gümüş, süreci şöyle anlattı: “Nüfus müdürlüğündeki yetkili bize, ‘kayıplarınızı kütükten silmek için sizi çağırdık’ dedi. Elinizde ölüm raporu var mı diye sorduğumuzda ise ‘yok, zaten kütükten düşürme uzun bir süreç’’ dedi. Kendilerine ellerinde bir veri yokken neden 4 ay sonra böyle bir gereksiz bir dönüş yaptıklarını sorduk ama mantıklı bir cevap yok. İmzayı atmadık elbette ama bu durum bizim canımızı çok sıktı.”

‘’Konteynerlere gidemeyiz’’

Öte yandan kırsal bölgelerde yaşayan depremzedeler de konteyner ve çadır kentlerde yaşamayı reddettikleri için dağıtılan yardımlara ulaşamıyor. Kendi tarım arazileri içerisinde kurdukları çadırda ailesiyle yaşayan depremzedelerden İbrahim Y. ise şunları anlatıyor: “Bize yardımlar neden ulaşmıyor dediğimizde, konteyner kentlere gelip orada yaşamamızı söylüyorlar. Ancak tüm Hatay’ı çadır ve konteynerlere sığdıramazlar. Ayrıca biz kırsalda kalanlar da tarımı, çiftçiliği bırakıp yardımları bekleyecek olursak bu işleri kim yapacak. En azından belli başlı ihtiyaçlarımız olan yardım malzemelerinin bize ulaşması noktasında yetkililer hassasiyet gösterirlerse çok iyi olur.”

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