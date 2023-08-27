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27 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Hatay Havaalanı uyarılara rağmen aynı yere yapılacak

27 Ağustos 2023, Pazar 19:15
6 Şubat’ta Maraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay Havalimanı pistinde oluşan çatlak ve kırıklar nedeniyle kullanıma kapatıldı.

En az 22 bin kişinin hayatını kaybettiği Hatay’a yönlendirilen arama kurtarma ekiplerinin kritik önem taşıyan ilk saatlerde havaalanını kullanamamasının şehre müdahaleyi geciktirdiği ve can kaybı sayısını artırdığı belirtildi. Hava yolunun kapalı olması ayrıca bölgede kara trafiğine neden oldu. Ayrıca 2009 ve 2014 yıllarında havalimanını sel basmıştı. Uzmanların uyarılarına kulak tıkayarak Amik Ovası’na inşa edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zeminlerdeki çatlaklar nedeniyle kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı’nda ikinci kez aynı hata yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilirkişilerin, akademisyenlerin, mahkeme kararlarının ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın itirazlarına rağmen yapılan Hatay Havalimanı, aynı yere yeniden yapılacağını duyurdu. 

 

Haber Merkezi

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