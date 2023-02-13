Hatay Havalimanı'ndan İstanbul'a ilk uçuş gerçekleşti

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 6946 sefer sayılı uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan 91 yolcusuyla İstanbul'a hareket etti.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı hasar görmesinin ardından onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine iniş yapan THY uçağı, dönüş için yolcularını aldı. İstanbul'a gitmek isteyen bazı depremzedeler ve değişim yapan arama kurtarma personeli olmak üzere 91 kişinin bindiği uçak, İstanbul Havalimanı'na hareket etti. Türk Hava Yolları'nın uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu icra etmek için İstanbul Havalimanı'ndan dün akşam saatlerinden havalanmıştı. THY'nin Hatay Havalimanı'ndan uçuşları tekrar başladı Türk Hava Yolları (THY), onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarımız tekrar başlamıştır." ifadesini kullandı. 13 Şubat'tan itibaren yapılacak Hatay çıkışlı tahliye uçuşlarında da rezervasyon uygulaması olacağını belirten Üstün, şunları kaydetti: "13-19 Şubat arasında yapılacak uçuşlarımız için güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz rezervasyon işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir." AA

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