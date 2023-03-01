Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem büyük yıkımlara neden oldu. Depremin ilk gününde arama kurtarma çalışmaların geç kalındığı ve eksik olduğu tartışılmaya başlandı.

Arama kurtarma çalışmalarında yer alan AFAD çalışanı, “Hatay ilk günler kaderine terk edildi. Profesyonel personel bölgeye günler sonra ulaştırıldı” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, AFAD bünyesinde toplam 13 arama kurtarma birliği yer alıyor. Bu birlikler, malzeme, personel ve deneyim açısından, il ekiplerine göre daha profesyonel faaliyetlerde bulunuyor. Ancak buna karşın Sakarya Arama Kurtarma Birliği, depremin ilk günlerinde yıkımın büyük olduğu Hatay’a ya da Kahramanmaraş yerine yıkımın görece daha az olduğu Şanlıurfa’ya gönderildi. 2 buçuk gün burada kalıp arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan bu ekip, ancak iki buçuk gün sonra Hatay’a gönderildi. Hatay’ın yıkımın en çok olduğu illerden olduğunu belirten AFAD çalışanı, “Profesyonel müdahalede de öncelik verilmesi gereken illerin başında yer alıyordu. Ancak Hatay ilk günler kaderine terk edildi. Profesyonel personel bölgeye günler sonra ulaştırıldı. Sakarya arama kurtarma ekibi iki buçuk gün boyunca yıkımın görece az olduğu Şanlıurfa’da çalışmalar yaptı” dedi. Çalışan, “Normalde Şanlıurfa’ya yakın illerde itfaiye ekipleri, yakın illerin AFAD ekipleri gönderilmeliydi. Hatay gibi yıkımın büyük olduğu ile ise profesyonel ekiplerden olan Sakarya Arama Kurtarma Birliği gönderilmeliydi. Bu çok büyük bir liyakatsizlik örneğidir. Koordinasyonsuzluğun en acı ve affedilemez hatasına şahit olduk” diye konuştu.

Haber Merkezi