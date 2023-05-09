Hatay’ın içme suyu ihtiyacı artıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen Hatay’da içme suyuna duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği yerlerden birisi de Hatay. Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerin üzerinden üç ayı aşkın sürenin geçtiğini belirterek, Hatay’daki içme suyu ihtiyacının henüz karşılanmadığını bildirdi.

TTB, 25 Nisan’daki paylaşımını da etiketleyerek şunları aktardı: “Depremin üzerinden üç ayı aşkın süre geçti. Hatay’da içme suyuna duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta; Sağlık Bakanlığı ise bizzat kendi numunelerinden elde ettiği su analiz verilerini 26 gündür paylaşmamaktadır. Şeffaf bir biçimde verilerin paylaşılması ve belirsizliğin giderilmesi çağrımızı yineliyoruz.”

Bakanlığı şeffaf biçimde verileri paylaşmaya çağırıyoruz

TTB’nin 25 Nisan 2023 tarihindeki paylaşımı ise şöyleydi: “Sağlık Bakanlığı tarafından 3-11 Nisan 2023 tarihleri arasında Hatay’ın 553 noktasından elde edilen ve 12 Nisan 2023’te Hatay Büyükşehir Belediyesi HatSu Genel Müdürlüğü sitesinde yayımlanan su analiz verileri, 13 gündür bakanlık tarafından paylaşılmamaktadır. Bakanlığın, kendi numunelerinin sonuçlarını teyit etmemesi soru işaretleri oluşturmaktadır. Deprem bölgesinde içme suyuna duyulan ihtiyaca binaen, suyun uygunluğuna karar verici kurum olan bakanlığı şeffaf biçimde verileri paylaşmaya ve belirsizliği gidermeye çağırıyoruz.”