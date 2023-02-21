Hatay merkezli 2 depremde 18'i ağır, 294 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerde 18'i ağır, 294 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem: 3 kişi vefat etti, 213 kişi hastanelere sevk edildi - 32 artçı yaşandı

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki sahra hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarından bazılarında Hatay merkezli deprem sonrası şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlakların oluştuğunu belirten Koca, hastaların tedbir gereği sevk edildiğini kaydetti.

Bakan Koca, "Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca Hatay merkezli depremden etkilenenleri sahra hastanesinde ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremden etkilenenleri sahra hastanesinde ziyaret etti.

Bakan Koca, Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulu sahra hastanesine gitti.

İlgililerden bilgi alan Koca, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da tedavi gören 95 kişinin Adana ve Dörtyol'a sevk edildiğini bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgedeki üç hastanede tedavi gören 95 kişinin Adana ve Dörtyol'a sevk edildiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Tıp Fakültesi ile İskenderun ve Reyhanlı Devlet Hastanelerinde yatan toplam 95 hastamız yeni iki depremden sonra tedbiren Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir." ifadesini kullandı.

Hatay'daki sahra hastanelerinin görevlerine devam ettiğini belirten Koca, Adana ve Dörtyol'da doluluk oranlarının düşük olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Koca, depremde vaka ihbarlarının "ALO 112" hattına yapılması çağrısında bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde vaka ihbarlarının "ALO 112" hattına yapılmasını istedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada verilen vaka ihbar mesajı kim görürse ona ulaşır. ALO 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimse tam olarak aradığınız adrese, anında ulaşır. Sizin istediğiniz de bu değil mi?" ifadesini kullandı.

"Vaka ihbar noktası Twitter veya Instagram değil"

Bakan Koca, paylaşımında deprem bölgesinde görev yapan bir sağlık çalışanının sahte ihbarlara ilişkin yaptığı uyarıya ilişkin video mesajına da yer verdi.

Görüntüde yer alan 112 Acil Sağlık ekibindeki bir kadın görevli, sosyal medyada depreme ilişkin çok sayıda sahte ihbarın yer aldığına işaret etti.

Deprem sonrası bölgede çöken binaların boş olduğunu belirterek, bunlara ilişkin panik halinde yapılan ihbarların müdahalelere etkisine dikkati çeken görevli, "Sizden ricamız teyit almadığınız hiçbir ihbarı hiçbir yerde paylaşmayın. Arkadaşlar vaka ihbar noktası Twitter veya Instagram değil. Teyit aldığınızda 112 aranacak, 112 ekipleri koordineli bir şekilde bizi gönderecekler." görüşünü paylaştı.