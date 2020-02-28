Hatay Valisi Rahmi Doğan: 29 Mehmetçiğimiz şehit oldu

Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı ilk açıklamada İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarının hava saldırısına uğradığını aktarmıştı. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu açıklamıştı. İkinci kez açıklama yapan Vali Doğan şehit sayımızın 22'ye çıktığını aktardı. Doğan, yaralılarımızın tedavisinin sürdüğünü de ifade etti.

Vali Doğan, üçüncü kez basın mensuplarını bildirerek ağır yaralanan askerlerimizden 7 askerimizin daha şehit olduğunu açıklayarak şehit sayımızın 29'a yükseldiğini kamuoyuna duyurdu. Doğan 36 yaralı askerimizn tedavilerinin devam ettiğini de aktardı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur." dedi. Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırının rejim güçlerince yapıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti: "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Yaralılarımız, ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim." Doğan, hastanelerde yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Tüm tedbirler alınmıştır, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını bekliyorum ve hastanelerin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." diye konuştu. AA

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