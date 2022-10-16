İTÜ Maden Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Fişne maden faciası ile ilgili Independent Türkçe’ye konuştu.

Madencilikte tehlikenin, riskin her daim var olduğunu belirten Fişne’ye göre Bartın’daki olayda havalandırma eksik gibi duruyor. “Madencilikte teknik bakımdan yapılması gereken çok şey var” diyen Fişne, şöyle konuştu:

“Doğru bildiğimiz yanlışlar var. En önemlisi havalandırma iyi dizyan edilmiş bir madende bu tip olaylarla karşılaşma ihtimali son derece düşüktür. Madenin tasarımından başlar, buna bağlı olarak yapılacak etkili havalandırma ve metaz drenajıyla riskler bertaraf edilir. İyi bir şebeke tasarlayıp etkili şekilde havalandırıp metan drenajı yapacaksınız. Grizu madendeki en temel tehlikelerdendir. Bunu sıfırlamak mümkün değil işin doğası gereği ama madencilik gelişmiş ülkelerde yönetilebiliyor. Yanan malzeme olan her ortamda yangın çıkabilir. Patlayıcı gazın olduğu yerde patlama çıkabilir.” Zihniyet değişimini şart gördüğünü vurgulayan Abdullah Fişne, denetimler Soma’dan sonra sıklaştırılsa da temelde yanlış varsa sizi bu sorunların denetimle de halledilemeyeceğini vurguladı.

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Bakım ertelenmiş

Bartın’daki maden faciasında ölen işçi Şuayip Okul’un akrabası, Okul’un bir hafta önce “havalandırmanın bakım zamanı geldiğini ancak bunun ertelendiğini” söylediğini anlattı. Okul, patlamadan bir hafta önce ailesiyle konuşmuş. Artı Gerçek’in haberine göre olayın araştırılmasını isteyen madenci yakını şöyle konuştu: “Şuayip evliydi, iki çocuğu vardı. 5-6 yıldır çalışıyordu. İyi çocuktu, çok temiz delikanlıydı. Bölge zaten maden bölgesi. Madene girmesi onun için sevinç kaynağıydı, çalışmak zorundaydı. Ülkedeki ekonomik durum da ortada. Çoluk çocuğu var. Herkesin durumu ortada. Herkes maden altına girip çalışmak zorunda kalıyor tabi. Tabii ki olayın araştırılması gerekiyor.”

Haber Merkezi