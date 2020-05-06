‘‘Hayatım darbelere karşı mücadele ile geçti’’

Yayıncı ve yazar Ragıp Zarakolu, ‘Makus Kaderden Kaçış Yok’ başlıklı yazısına özellikle AKP cenahından gelen tepkilere karşılık zorunlu bir açıklama yaptı.

Tepkiler üzerine ‘zorunlu’ bir açıklama kaleme alan Ragıp Zarakolu 1960 yıllardan beri darbe karşıtı olduğunu, 27 Mayıs sonrası tutuklanan siyasetçilerin çocukları ile arkadaşlık yaptığını söyleyerek darbe çağrısı yaptığı iddialarını reddetti. Zarakolu, yazısında ‘‘Darbe karşıtı bir yazının bu kadar ters yorumlanması, anlaşılır bir şey değil. Cumhurbaşkanlığı sözcülerinin yazıyı yeterince okumadıkları anlaşılıyor. Hayatım darbelere, darbeci eğilimlere karşı mücadele ile geçti. 12 Mart Darbesi’ni hapiste geçirdim, 20 yıl pasaport alamadım. Doktoram yarım kaldı. 12 Eylül darbesini tehdit altında yaşadım. 2011 yılında saçma gerekçelerle gözaltına alınıp tutuklandım. Beni tutuklayan, ulusal ve uluslar arası tepki üzerine daha mahkeme başlamadan beni serbest bırakmak zorunda kalan ekip, polisi, savcısı, hâkimi ile hapiste şu an. 2016 darbe girişimi de, karşı darbesi de bana dokunmadan geçemedi ne yazık ki. Kıssadan hisse: İnsan hakları ve adalete bir gün herkes muhtaç olabilir ve olacaktır’’ ifadelerine yer verdi.