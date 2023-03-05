'Hayatımız felç oldu'

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından depremden etkilenen Hatay’ın Samandağ ilçesindeki tansiyon ve şeker hastası depremzede Semiha Sağlam, yeterli yardımların gelmediğini belirtti.

Sağlam şunları söyledi:

“Hastayım, şeker hastasıyım, ayaklarım da ikisi ameliyatlı, tuvalet yok, hamam yok, hiçbir şey yok burada. İşte bu çadırda yaşıyoruz 12 kişi, hiçbir şeyimizi almadık evimizden yalnız biz canlı çıktık. İlk üç gün geldi yardımlar, gıda filan, elektrik yok, su yok. Valla haftada bir getiriyoruz suyu, içme suyu değil bu. Yani hayatımız çok felç oldu. İlaç almıştım ben 1 aylığına, 15 güne kadar var ilacım. Oğlum her şey sıkıntı yani bir şey yok. Erzak bile çıkarmadık. Elbiselerimizi çıkarmadık, her şey evimiz yıkıldı, gitti. Yalnız biz çıktık oradan.”

Hatay - anka