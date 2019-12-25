Haydar Açıkbaş duâlarla uğurlandı

Gazetemiz Yeni Asya’nın Ermenek Temsilcisi Haydar Açıkbaş, bugün kılınan cenaze namazından sonra duâlarla ebedî âleme uğurlandı.

Zübeyir sisteminde bir dâvâ adamı: Ermenekli Haydar Açıkbaş Yaklaşık 1.5 yıldır pankreas kanseri tedavisi gören Haydar Açıkbaş, Salı günü (24 Aralık 2019) vefat etmişti. Haydar Açıkbaş’ın cenaze namazı kalabalık bir cemaatin iştirakıyla Ermenek Sipas Camii’nde öğlen namazı sonrasında kılındı. Defin esnasında Abdülkerim Çömçe duâ okudu ve sonrasında da Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ali Vapurlu Risale-i Nur’dan bir bölüm okudu. Cenazeye çevre il ve ilçelerden kalabalık bir cemaatin iştirak ettiği görüldü. Ermenek -Yeni Asya

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