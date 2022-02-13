Altı muhalefet partisi genel başkanı, yapılan toplantı sonrası sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımladı.

Gözler büyük demokrasi buluşmasında: 5 saati aşan toplantı sonrası ortak açıklama

Başarmaya mecbur ve mahkûmlar

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise “Herkesin yarınından emin olduğu, işler bir demokratik nizam ve işleyen bir adalet sisteminin varlığı için güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında yaptığımız çalışma üzerinde mutabakata vardık. Milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Demokrasi için, adalet için, halkımızın refahı ve ülkemizin aydınlık yarınları için 6 siyasî partinin liderleri olarak bir araya geldik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda nihai istişaremizi gerçekleştirdik. Sayın genel başkanların her birine teşekkür ediyorum.” paylaşımında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Gerçekleştirdiğimiz bu dostane sohbet ve verimli toplantı vesilesiyle başta ev sahibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Hürriyet ve refah getirecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Adaleti, vicdanı, liyakati ve ortak aklı esas alan parlamenter sistem önerimizi konuştuğumuz bu kıymetli toplantı için başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasî liderlere teşekkür ediyorum” mesajını paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasî partinin liderleri olarak çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Samimi bir ortamda gerçekleştirdiğimiz bu buluşmada aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum.” açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da “Bugün ‘Yarının Türkiye’sini inşa etmek için 6 siyasî parti olarak önemli bir adım attık. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin milletimize ve gelecek nesillere adalet, özgürlük ve refah getireceğine inanıyorum. Başta genel başkanlar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” mesajını yayımladı.

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