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16 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Hayırseverler su borcu olan vatandaşların borcunu ödedi

15 Haziran 2020, Pazartesi 18:00
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı kampanya ile ASKİ’ye borcu olan 72 bin 604 abonenin 7 milyon 780 bin 283 TL’lik fatura borcu ödendi.

“6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası ilgi gördü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “iyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” sloganıyla başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası büyük ilgi gördü. ASKİ’ye su borcu olan vatandaşların tüm borçları ödenirken, Başkan Yavaş’ın toplumsal dayanışma çağrısına kulak veren hayırseverler, “Su Ver”, “Bilet Ver”, “El Ver” ve “İftar Ver” kampanyalarına toplamda 28 milyon 399 bin 523 TL destek sağladı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin www.ankaratekyurek.com internet adresinde verileri günlük olarak yayınlanan kampanyalara destek veren hayırsever vatandaşlar, icra borcu olanların su faturalarının tamamını ödedi. Önce sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileler ile borçlarından dolayı suları kapalıyken salgın nedeniyle geçici olarak suları açılan aileler başta olmak üzere 72 bin 604 abonenin toplam 147 bin 322 adet su faturasının tamamı ödendi. Hayırsever vatandaşlar toplamda 7 milyon 780 bin 283 TL’lik su borcunu ödeyerek, ASKİ’nin hesaplarına yatırdı.

İyilik bulaştı

Yavaş,  sosyal medya hesapları üzerinden hayırsever vatandaşlara gösterdikleri ilgi için teşekkür ederken, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesinin “El Ver” kampanyası ise devam ediyor. Başkent’te başlayan iyilik dalga dalga yayılırken, koranavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorunda kalarak Ankara Büyükşehir Belediyesine nakit yardımı için başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşların IBAN adreslerine hayırseverler tarafından toplamda 12 milyon 386 bin 200 TL nakit yardımında bulunuldu. 

Ankara - Ahmet Terzi

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