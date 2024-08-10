Hayvan katliamına soruşturma

Ankara’da barınağın yakınlarında hayvanların ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. köpek ölümlerini tespit eden vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı: Barınakta padoklardaki nüfus yarı yarıya azalmıştı, kafesler yeni yıkanmıştı, yerler ıslaktı.

Hayvan katliamına tepki

Sokakta yaşayan hayvanlara “ötanazi” uygulamasına ilişkin tartışmalara neden olan yasanın geçen hafta yürürlüğe girmesinin ardından bazı bölgelerde köpeklerin “uyutulmaya” başlandığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Önceki gece de Ankara’nın Altındağ ilçesinde boş bir arazide kesilerek parçalanmış halde ve çoğunluğu yasaklı ırklardan oluşan 10’un üzerinde köpek, 1 kedi ve 2 koyunun cansız bedeni toplu mezarın içinden çıkarıldı.

Altındağ Belediyesi ise ötanazi iddialarını reddetti. Olay yerine giderek içinde yasaklı ırk köpeklerin de olduğu cesetleri görüntüleyen hak savunucuları, avukat Hülya Polat ve Tuba Gürsoy eşliğinde suç duyurusunda bulundu, 6 kişi gözaltına alındı. Olay günü Tatlar Mahallesi’nde Altındağ Belediyesi’ne bağlı hayvan barınağının içine de giren hak savunucuları, içlerinde normalde onar köpeğin bulunduğu padoklardaki nüfusun yarı yarıya azaldığını, zeminin ve kafeslerin yeni temizlenmiş ve ıslak olduğunu söyledi. Vatandaşların iddiasına göre barınakta temizlik normalde sabah saatlerinde yapılıyordu.