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10 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Hayvan katliamına tepki

10 Ağustos 2024, Cumartesi 11:03
Ankara Altındağ’da çok sayıda katledilmiş köpek bulundu. Toplu mezara giden hayvan hakları savunucusu Neylan Solmaz, “Hayvanlar parçalanarak öldürülmüş. Büyük bir katliam var” dedi.

Niğde’de katledilmiş çok sayıda köpeğin bulunmasının ardından benzer bir olay da Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Altındağ ilçesinde çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulundu. Hayat hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit ederken, katledilen çok sayıda köpeğin poşetler içinde çukurlara atıldığı görüntülere ulaştı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine avukatların gittiği, durumun kolluk kuvvetlerine ve savcıya bildirildiği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada “Altındağ Belediyesine bağlı olan barınakta yaşanan olay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında değildir” denildi. Sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeyi içeren Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İlgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek yasalamıştı.

‘BURADA KATLİAM VAR’

Yaşanan olaylara tanıklık eden hayvan hakları savunucusu Neylan Solmaz, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: “Biz ihbar üzerine barınağa geldiğimizde barınağın yeni yıkandığını gördük. Bize sorun olmadığı ifade edildi; ancak alanda yoğun bir koku olması sebebiyle Altındağ Belediyesi Veterinerlik binasından bir 10 dakika dağa doğru tırmandığınızda açılmış çukurlar ile karşılaştık. Hayvanlar vahşi şekilde katledilmiş. Parçalanmış köpek cesetleri var. Hayvanların ayakları ve elleri bağlanmış şekilde öldürülerek çuvallarla çukura atılmış. Eski ve yeni çok sayıda çukur var” dedi. Olay yerine Jandarma çağırdıklarını ancak ekiplerin bir müdahalede bulunmadığını ifade eden Solmaz şöyle konuştu: “Jandarma sadece burada bizi sakinleştirmeye çalıştı. Burada büyük bir katliam olmuş. Avukat arkadaşlarımız şu an suç duyusuna bulunmaya ve olay yerine savcı getirmek için gittiler. Şu an arkadaşlarımız toprakları kazarak köpekleri çıkarmaya çalışıyor. Çok büyük bir koku olduğu için maskeyle durabiliyoruz. Acilen bu katliâmı durdurun.”

Haber Merkezi

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  • İpek

    10.8.2024 15:06:27

    Böyle giderse daha çok deprem meydana gelir Allah korusun ....Zulmeden hayır görmez

Risale-i Nur Külliyatı

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