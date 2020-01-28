Hayvana işkence yapanlara cezalar artacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvan haklarına ilişkin yasa teklifinin ilgili bakanlıkların görüşlerinin tamamlanmasıyla Meclise sevk edileceğini söyledi.

Pakdemirli, bu çerçevede hazırlanan düzenlemenin yılın ilk çeyreğinde Meclisten çıkmasının öngörüldüğünü belirterek, “Tabiî ki hayvanlara işkence yapanlara, kötü davrananlara cezaî yaptırımlar artacak. Ben eminim ki hayvan hakları konusunda hassas olan vatandaşlarımızın gönüllerine su serpecek bir yasa olacak” dedi. Öte yandan Meclise sunulması beklenen “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun Değişikliği Teklifi” taslağında son rötuşlar yapılıyor. Böylece, hayvanlara işkenceye, acımasızca ve zalimce muameleye 6 aydan 3 yıla kadar, kasten öldürmeye 6 aydan 4 yıla kadar, dövüştürenlere 3 aydan 2 yıla kadar, nesli tehlike altında olan bir hayvanı öldürene 1 yıldan 5 yıla kadar, bir hayvanın neslini yok edenlere 5 yıldan 10 yıla kadar, cinsel ilişkide bulunanlara 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. Söz konusu suçların adlî para cezasına çevrilmesinin ve ertelenmesinin önüne geçilmesi de düzenlemede yer alıyor.