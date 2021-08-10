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10 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Hazine de için için yanıyor

10 Ağustos 2021, Salı 01:00
TÜRKİYE SON GÜNLERDE YANAN ORMANLAR SEBEBİYLE ZOR GÜNLER GEÇİRİRKEN, EKONOMİDE DE DÖVİZ CİNSİ BORÇLANMA SEBEBİYLE ÖDEMELERDE ZORLUK YAŞANACAĞI BELİRTİLİYOR.

BORCUN YÜZDE 58’İ DÖVİZ

EKONOMİSTLER, Türkiye yurtiçi piyasalarında döviz cinsi borçlanmanın giderek arttığına dikkat çekti. Ekonomi analisti Alaattin Aktaş merkezin iç ve dış borcunun yüzde 58’inin döviz cinsinden olduğunu belirtti.

DÖVİZ GELİRİ YETERSİZ

 “Merkezî yönetimin borç durumuna bakınca Hazine’nin gerçekten de adeta için için yandığını gördük” diyen Aktaş, Türkiye’nin borcunu karşılayacak döviz geliri olmadığını belirterek, ödemelerde zorlanılacağı uyarısı yaptı.

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Hazine de için için yanıyor

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, “Merkezi yönetimin borç durumuna bakınca Hazine’nin gerçekten de adeta için için yandığını gördük” dedi.

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, “Devletin Hazinesi için için yanıyor” adlı bir yazı kaleme aldı. Aktaş yazısında, “Bazen ülkenin gündemi bir konuya öylesine odaklanmayı gerektirir ki, diğer konuları unutur ya da önemsemezsiniz. Hani o diğer konulara değinince asıl sorunu ihmal ediyormuş gibi bir hisse kapılırsınız. Türkiye şu günlerde şimdiye kadarki en büyük doğal afetlerinden birini, biraz geride kalır gibi olmakla birlikte böylesine büyük bir yangını yaşarken sıradan ekonomik konulara değinmek sanki biraz tuhafmış gibi geliyor. Ama değinmek de gerekiyor; hele hele devletin Hazinesi de için için yanıyorken... Merkezi yönetimin borç durumuna bakınca Hazine’nin gerçekten de adeta için için yandığını gördük... Sanki dışarıdan henüz pek hissetmediğimiz içeride biriken bir kor var!” ifadelerini kullandı.

Borçların yüzde 58’i döviz cinsinden

“Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri 2003’ten başladığı için biz de o yıldan bugüne kadar olan döneme baktık” diyen Aktaş, şöyle devam etti: “İç borç stokunun bir kısmının döviz olduğunu önceki yıllarda da görüyoruz. 2003- 2011 döneminde de iç borcun bir kısmı döviz. Bu, bir anlamda 2001 krizinin tortusu olarak devam etmiş. 2012’de iç borç stokunda döviz sıfırlanmış, tablo tertemiz olmuş! 2017’ye kadar döviz cinsi iç borç sıfır. Döviz cinsi iç borçlanma 2017’de yeniden başlamış, geçen yıl çok büyük bir artış yaşanmış ve bu yılın Haziran ayı sonunda 290 milyar liralık bir döviz cinsi iç borç stoku birikmiş. TL cinsi stok 845 milyar, döviz cinsi olan 290 milyar ve toplam iç borç stoku 1 trilyon 135 milyar. Yani son verilere göre iç borcumuzun yüzde 74’ü TL cinsinden, yüzde 26’sı ise döviz cinsinden. İç borçta da döviz cinsine ağırlık verilmeye başlanması toplam borçta döviz cinsi olanların payını rekor düzeye taşıdı. 2003’te yüzde 46 olan ve 2010’da yüzde 27’ye kadar gerileyen merkezi yönetimin toplam borç stokunda döviz cinsinden olanların payı bu yıl Haziran itibarıyla yüzde 58’i aştı.”

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