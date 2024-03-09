Hazinede nakit açığı ikiye, faiz giderleri üçe katlandı

Hazine iki ayda 405 milyar TL açık verdi. Faiz dışı giderler 706 milyar 414 milyon lira, faiz ödemeleri ise 54 milyar 571 milyon lira olarak gerçekleşti. Ocakta 207,1 milyar TL olan Hazine’nin nakit açığı, şubatta da yüksek seyrederek 198,3 milyar TL oldu.

Yılın ilk iki ayında açık 405,4 milyar TL’ye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Şubat ayında nakit dengesinde, 198 milyar 341 milyon liralık açık oluştu. Ocaktaki 207,1 milyar TL’lik rekor açıkla birlikte 2024’ün ilk iki ayındaki toplam açık 405,4 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yılın ilk iki ayında Hazine nakit açığı 225,8 milyar TL idi. Bu sene aynı dönemde bu rakam yüzde 95,8 oranında artmış oldu. Geçen yılın ilk iki ayında 51,3 milyar TL olan faiz giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 215,4 artışla 161,8 milyar TL’ye yükseldi. Haber Merkezi

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