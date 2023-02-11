'Hazır değiliz' diyerek uyarmış

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerle sarsılan Türkiye, büyük yıkımın yaralarını sarmaya çalışırken, geçmişte yapılan uyarılar tekrardan gündem oluyor.

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu tarafından paylaşılan bir videoda, partinin Kahramanmaraş il başkanı olan Ahmet Çabukel'in yaptığı uyarılar dikkat çekiyor. 3 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen basın toplantısının görüntülerinde il başkanı, "Deprem kapımızda değil, ayaklarımızın altında. Kahramanmaraş'ta keşfedilen 2 büyük fay hattı üzerinden 2 büyük deprem bekleniyor! 7.0 şiddetinin üstünde deprem bekliyoruz. Depreme hazır değiliz!" diyerek yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtiyor.

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