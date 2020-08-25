Hazır kuvvet ‘karar’la kurulamaz

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulmasını eleştirdi.

Akyol, “Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü, kararnameyle kurulmalıydı. Çünkü böyle bir müdürlüğün kurulması ‘düzenleyici işlem’dir; ancak kararnameyle yapılabilir. ‘Karar’ ise bireysel işlemler, mesela atamalar için söz konusudur.” düşüncesini dile getirdi. Akyol, “Fakat yeni sistemin getirdiği sorunlardan biri de ‘karar’ ve ‘kararname’ kavramlarının muğlak olmasıdır. Prof. Kemal Gözler’in gösterdiği gibi, ‘karar’ ve ‘kararname’ kavramları karışmakta, karar, kararname, yönetmelik, genelge gibi tasarrufların numaralandırılmasında da tutarsızlıklar bulunmaktadır. (Kemal Gözler, İdare Hukuku, cilt 1, s. 360-361) Kararnameler aleyhine dâvâlar Anayasa Mahkemesi’nde, diğeri için dâvâlar Danıştay’a açılacağı için, bu karışıklık yargı sürecinde de karışıklığa, uzun gecikmelere yol açabilir” ifadesini kullandı.

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