HDP dosyayı AYM raportörüne verildi

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin sözlü savunma vermemesini tutanak altına aldı. Dosya esas hakkındaki raporunun hazırlanması için Anayasa Mahkemesi raportörüne tevdi edildi.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak. Yüksek Mahkeme Heyetinin, karar verene kadar aralıksız her gün bir araya gelerek ve çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Raportörünün raporunun, Anayasa Mahkemesi heyetini bağlayıcılığı bulunmuyor. Artı Gerçek’in haberine göre HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Haber Merkezi

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