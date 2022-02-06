HDP’li Oya Ersoy’a partisinden tepki geldi

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy’un AKP’ye yönelik, “Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı’yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz” sözlerine tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, “Oya Ersoy’un sözlerini yanlış buluyorum. Müslümanlar için incitici sözlerdir” ifadesini kullanırken, Kaya da, “Hiç kimse şahsî düşüncelerini inançlar kaynağı ve mozaiği olan kadınlar ve topluluklar üzerinden yapamaz” dedi.

Müslümanlar için incitici sözler

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Twitter’dan yaptığı açıklamada Oya Ersoy’un sözlerinin HDP’nin tabanını da incittiğini belirterek, “İlericilik ve gericilik ithamlarıyla Saray rejimini gericilik üzerinden vurmaya çalışma çabaları hem beyhudedir hem de sapla samanı karıştırmaktır” dedi.

HDP’li Gergerlioğlu ise, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Oya Ersoy’un sözlerini yanlış buluyorum. Müslümanlar için incitici sözlerdir. Dini inançta ve ifadede herkes özgürdür ama gericilik tanımlaması rahatsız edicidir. Birliktelik, aynîlik değildir. Herkesin görüşüne, inancına saygı duyarım, ama yanlışı eleştiririm”