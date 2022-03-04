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4 MART 2022 CUMA - YIL: 53

HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

04 Mart 2022, Cuma 11:00
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı.

HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

 

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

Başsavcılık, Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için Başsavcılığa çağrılması bekleniyor.

Başsavcılık, ifade işlemlerinin ardından delilleri inceleyerek Güzel hakkında kamu davası açılıp açılmayacağını değerlendirecek.

Teröristle fotoğrafları basına yansımıştı

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

TBMM Genel Kurulunda Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

AA

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