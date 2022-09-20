HDP’nin reddi hakim talebine ret

Anayasa Mahkemesi, HDP kapatılması istemiyle açılan davada, partinin reddi hakim talebini reddederek, ek delil dosyası için 30 gün süre verdi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu toplantısında, HDP’nin ek savunmasındaki talepler ele alındı.

Yüksek Mahkemeye ek savunmasını sunan HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının gönderdiği ses kayıtlarına ilişkin savunma yapmak için ek süre istedi. Parti ayrıca, Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri hakkında reddi hakim talebinde bulundu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, partinin ek delillere ilişkin taleplerinin incelenmesini tamamladı. Yüksek Mahkeme, reddi hakim talebini reddetti, partiye ek savunması için 30 gün daha süre verdi. Yüksek Mahkeme heyeti, “terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılanan eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile öldürülen PKK’lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili dosyaların davaya ek delil olarak girmesine karar vermişti.

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