HDP savunmasını AYM’ye sundu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında kapatma davası açılan Halkların Demokratik Partisi (HDP), 220 sayfalık yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sundu.

Savunmanın Yüksek Mahkeme’ye sunulması sonrası açıklama yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, iddianamenin hukuki değil siyasi bir belge olduğunu söyledi. BBC Türkçe’nin haberine göre Dede, “AYM’nin kendisi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ilk iddianamenin CMK’da (Ceza Muhakemesi Kanunu) aranan şartları taşımadığını ve yine Anayasanın 68-69’uncu maddelerine de aykırı olarak düzenlenmiş olduğunu tespit etmişti. 7 Haziran tarihinde verilen ikinci iddianamede ilk iddianameden bir farklılık içermiyordu” dedi. Haber Merkezi

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