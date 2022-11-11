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11 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

''HDP’yi ziyaret doğru, Cumhur samimiyetsiz''

11 Kasım 2022, Cuma
Altılı Masa temsilcileri AKP’nin HDP’yi ziyaretini olumlu bulurken, partilerin ortak görüşü Cumhur İttifakı’nın samimiyetsiz ve tutarsız olduğu.

AKP heyeti başörtüsü konusunda anayasa değişikliği önerisiyle ilgili HDP’yi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyareti “son derece doğal ve doğru bir adım” olarak nitelendirdi ve tartışma alevlendi. Altılı Masa temsilcileri AKP-HDP ziyaretini ve Bahçeli’nin açıklamalarını Artı Gerçek’e değerlendirdi. Ortaya çıkan ortak tutum, HDP ile yapılan görüşmenin doğru olduğu ancak Cumhur İttifakı’nın bu konuda samimi olmadığı yönünde.

180 derece döndüler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP liderinin sözlerine ilişkin, “Devlet Bahçeli, ne milliyetçiliğin, ne siyasetin nasıl yapılacağının kalibresi olabilir. Dün övdüğüne bugün vatan haini diyen birisinin tutarsızlığının bizim nezdimizde bir önemi yoktur” dedi. MHP’nin ‘ilkesizlik’ üzerine kurulmuş bir parti olduğunu söyleyen Özel, “İki önceki seçimde AK Parti’ye küfrettiler, ağır laflar söylediler, şimdi 180 derece döndüler. MHP’nin tutumunun ne olacağını önemsemiyoruz. Bahçeli’nin hangi tutumu aldığının önemi yok” değerlendirmesinde bulundu.

Tutarsızlık olarak görüyoruz

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Anayasa değişikliği ile ilgili Meclis’te grubu bulunan partilerle görüşülmesinde bir sakınca görmediklerini söyledi. “Tartışma Cumhur İttifakı ve AK Parti’ye ait bir tartışmadır. Onların kendi kabulleriyle ve kendi konuşmalarıyla ilgili içlerindeki tartışmadır. Onların meselesi olduğunu görüyoruz” diyen Tatlıoğlu, bu konunun kendileri dışında bir mesele olduğunun altını çizdi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen AKP’nin HDP’yle görüşmesini siyasi açıdan doğru bulduklarını ancak Cumhur İttifakı açısından tutarsızlık olarak gördüklerini belirtti.

Diyalog ve iletişim önemli

Gelecek Partisi de ziyareti olumlu olarak nitelendirdi. Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün diyaloğu doğru bulduklarını belirterek, Bizim isteğimiz Bahçeli’nin üç yılda bir doğru bir söz söylemesi değil, her zaman doğruları konuşuyor olmasıdır” dedi. Cumhur İttifakı’nın, HDP ile kurulacak diyaloğu dahi ihanet olarak gördüklerini hatırlatan Üstün, son ziyaret ile bu yanlışlığı fiilen ortadan kaldırdıklarını söyledi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, “Bütün siyasi partilerle bir diyalog ve iletişim halinde olmanın önemine inanıyoruz. Türkiye’de siyaset yapan her siyasi partiyle, Türkiye meselelerini konuşmanın faydalı olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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