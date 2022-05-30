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30 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hedef basını susturmak

30 Mayıs 2022, Pazartesi 01:31
UZMANLAR: ÜLKENİN SEÇİM SÜRECİNE GİRDİĞİ BİR ORTAMDA İKTİDARIN GÜNDEME GETİRDİĞİ BASINLA İLGİLİ DÜZENLEMELERDE HEDEF, BAŞTA BASIN OLMAK ÜZERE HERKESİ KORKUTARAK SUSTURMAK.

OTOSANSÜR ARTACAK

Sosyal medya teklifindeki “dezenformasyon suçu”na Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in yorumu: “Yalnız internet gazeteciliğini ve basını değil, muhalif kesimi de seçim öncesi korkutup susturmayı amaçlıyor. Zaten var olan korku atmosferinin daha da genişletilmesi hedefleniyor. Otosansür iyice artacak.”

BASIN KARTI VE RESMî İLAN

AKP-MHP ikilisi tarafından getirilen teklifteki basın kartı ve resmî ilan dağıtımına ilişkin düzenlemelerin de gazetecilik mesleği aleyhine ve antidemokratik hükümler ihtiva ettiği ve basın ve ifade özgürlüğü aleyhindeki gelişmeleri daha da arttıracağı belirtiliyor.

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Hedef basını susturmak

Profesör Yaman Akdeniz, basın kanunu teklifi ile ilgili, “Susturmayı amaçlayan hatta korkutarak susturmayı amaçlayan bir teklifle karşı karşıyayız” dedi.

Cumhur İttifakı’nın iki ortağı AKP ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesi ‘‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ adıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Gazeteci örgütleri ve muhalefet milletvekillerinin ‘‘sansür yasası’’ olarak tarif ettiği düzenlemenin neler getirdiğini Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Profesör Yaman Akdeniz, Avukat Mustafa Gökhan Tekşen ve Avukat Meliha Selvi VOA Türkçe’ye konuştu.

Otosansür göreceğiz

Düzenlemeyle Cumhur İttifakı’nın neyi hedeflediğini yorumlayan Yaman Akdeniz, “Beklediğimizden geniş kapsamlı, bununla beraber yalnız internet gazeteciliğini ve basını değil muhalif kesimi de 2023 seçimleri öncesi susturmayı amaçlayan hatta korkutarak susturmayı amaçlayan bir teklifle karşı karşıyayız. Muğlak tanımlarla bir korku ortamı yaratılması zaten mevcut olan korku ortamının genişletilmesi dolayısıyla daha fazla otosansür göreceğimiz bir döneme gidiyoruz. Basın kuruluşlarının haberleriyle ilgili bir de dezenformasyon suçu bakımından soruşturma açılacağını ve gazetecilerin bu suçtan dolayı da yargılanacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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BASINA BİR KISKAÇ DAHA

Avukat Meliha Selvi, “Bu kanun teklifinde bir elma şekeri var. Nedir? Birincisi, basın kartı verilişini kanuna bağlama. Anayasa Mahkemesi tarafından yönetmelikle yapılması daha önce sıkıntılı olarak değerlendirildi ve buna bağlı düzenlemelerle ilgili iptal kararları verildi. O nedenle bu yapılmak zorundaydı kanunlaştırılacak olması güzel. İkincisi bir zorunluluk daha vardı siyasi iktidarı önünde ve basın kartı yönünden internet gazeteciliği bir türlü yasal düzenlemelerde yer almıyordu. Bu yönden düzenleme yapılması beklentiye uygun oldu. Buna elma şekeri diyorum. Ama arkasına bir canavar saklamışlar. Kapının arasından elma şekerini uzatmışlar arkasında duruyor. Canavar ne? Zaten gazetecileri sıklıkla terörle ilintilendirerek, yargılıyorlar. Hiçbir gazeteci gazetecilik yaptığı için yargılanmıyor” dedi. 

Haber Merkezi

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Antidemokratik bir yaklaşım

Avukat Mustafa Gökhan Tekşen ise, “Esas hukuki temel sorun şuradan kaynaklanıyor: Anayasa Mahkemesi, basın kartı sahipliğini, çalışma hak ve özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği için yıpranma payı ile ilgili süreçte kararında mutlaka kanuni bir düzenleme istedi. Dolayısıyla bu teklifteki basın kartı bölümü aslında Anayasa Mahkemesi kararının gereğidir. Bu anlamda doğrudur. Fakat temel yaklaşım noktasında sorun devam ediyor. O da İletişim Başkanlığı’nın mı yetkili olacağı yoksa gazeteci örgütlerince belirlenecek kriterlere, meslek ilke ve kurallarına kime kart teslim edileceğine ilişkin sorun sürüyor. Teklifte kriterler ve kime verileceğinin belirlenmesi için Basın Kartı Komisyonu’nu oluşumu sorundur. Hiçbir meslek örgütünden davetle bu teklif hazırlığında katkı istenmedi. Dolayısıyla bu antidemokratik bir yaklaşımdır ve yasa yapım tekniğine aykırıdır” şeklinde konuştu.

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