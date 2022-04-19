Hedef, en az 360 vekil

Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün ve SP’li Bülent Kaya, öncelikli olarak ‘Meclis’te en az 360 vekil elde etmeyi hedeflediklerini’ söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları ve akademisyenlerin çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını, hazırlanan sekiz seçenekli çalışmayı ‘altılı masa’ya sunacaklarını söylemişti. Seçenekler arasında masadaki partilerin tek veya iki ayrı listeyle seçime girmesi de yer alıyordu. Altılı masadaki Muhalefet kurmayları bu seçenekleri ve partilerinin bakışlarını Diken’e değerlendirdi.

En büyük öncelik bu

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, CHP’ye ait olduğu belirtilen çalışmayı ‘bu aşamada kendilerinin de basından duyduğunu ve çok seçenekli bir kombinasyon olduğunu’ söyledi. Kendilerinin de çalışmalar hazırladıklarını söyleyen Üstün, ‘partileri açısından öncelik verdikleri durumlar olduğunu’ şöyle açıkladı: “Parlamenter sistemi hayata geçirebilmek için en az 360 ve üzeri milletvekili elde edilmesi lazım. Bu nedenle altı parti ve tabii ki Gelecek Partisi olarak nasıl daha fazla vekil elde edebiliriz konusunun üzerinde duruyoruz. En büyük önceliklerden biri elbette ki bu.”

Seçmen gerekeni yapar

Saadet Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya da ortak cumhurbaşkanı ve ‘Meclis’te en az 360 vekil elde etmeyi amaçladıklarını’ söyledi. Amaçlarına uygun formüller üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Kaya, şunları dedi: “Biz şimdilik matematiğe bakıyoruz. Matematik alternatifleri oluşturuyoruz. Genel başkanımız da alternatifleri değerlendirdiğimize dikkat çekmişti. Bu değerlendirmelerle nihai bir karar zamanı geline verilecektir.” Parti amblemiyle seçime gitmeye veya parti tabanlarının ortak listeye nasıl bakacaklarını ise şöyle açıkladı: “Uygulanan 50+1, iki kutuplu siyasi bir yapı doğuruyor ve bu bizim siyaseten tercih ettiğimiz bir şey değil. Eğer size karşı hak ettikleri milletvekillerinden daha fazla milletvekili çıkarmaya dönük bir oyun kurgulanıyorsa, seçmen de bunu anlar ve gerekli hamleyi yapar.”

Haber Merkezi