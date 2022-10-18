Hedef herkesi susturmak

Uluslararası Basın Enstitüsü Başkan Yardımcısı Scott Griffen ve Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Koordinatörü Renan Akyavaş, sansür yasasını eleştirerek, “Yasa sadece gazetecilere değil, haber alma hakkına da yönelik bir saldırı. Seçimle ilişkili olduğunu düşünüyoruz” diye konuştular.

Uluslararası Basın Enstitüsü Başkan Yardımcısı Scott Griffen ve Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Koordinatörü Renan Akyavaş, sansür yasasına tepki göstererek, “Yasa sadece gazetecilere değil, haber alma hakkına da yönelik bir saldırı. Seçimle ilişkili olduğunu düşünüyoruz” diye konuştular. Scott Griffen, “Türkiye’de basın özgürlüğünün durumunu yakından takip ediyoruz. Siyasallaşmış dayanaklarla gazetecilerin yargılanması en büyük endişelerimizden biri. Türkiye bazı kanunların, örneğin terörle mücadele gibi, istismarına tanıklık ediyoruz. Bu noktada korkumuz benzer bir durumun bu yasayla da yaşanacak olması. Bu yasa, hükümetin gazetecileri hedef alan araç setine yenisini ekliyor. Hükümete eleştirel yaklaşan, araştırmacı gazetecilik yapan insanları hedef alıyor. (…) Bu, yasanın yalnızca basını değil sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi partileri de hedef alan genel bir araç olduğunu düşündürüyor. Bunun çok tehlikeli bir madde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu madde, gazeteciler ve diğer kişileri cezalandırmanın yanında bireylere oto-sansür oluşturarak konuşamaz hale getirmeyi hedefliyor” dedi.

Adil bir zeminde uygulanmayacak

Artı Gerçek’in haberine göre Renan Akyavaş ise, “Twitter ve diğer sosyal platformlar, bireylerin bilgi almasına, özgürce tartışmasına, hükümet yetkililerini eleştirmesine olanak sağlıyor. Bu platformlar hem sembolik hem de pratikte insanların fikirlerini beyan edebildiği son yerler. Bu nedenle; evet, yasa gazeteciler için olduğu kadar toplumun bilgi alma, fikir edinme ve fikir belirtme hakkına da tehdit oluşturuyor. Yasa geçtiğinde hükümet zaten yüzde 95’ini kontrol ettiği medya kuruluşlarından kalanlarının da etkisini, gücünü azaltabilecek. (…) Yargının iktidar ve ortakları tarafından kontrol altına alındığını dikkate aldığımızda yeni herhangi bir yasanın adil bir zeminde uygulanabileceğini söylemek zorlaşıyor. Bu girişimle bir yandan medyaya göz açtırılmaması, bir yandan da toplumun ve vatandaşların sindirilmesi ve oto-sansüre gitmesi hedefleniyor. Yani işlenen küçük suçlar ya da işlendiği iddia edilen küçük suçlar için dahi hapis cezasının getirilmesi durumu var. Bu durumda cezası ertelenen gazetecileri dikkate aldığımızda bu durum gelecek konusunda bizi endişeye sevk ediyor” ifadelerini kullandı.