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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Hedef kardeş kavgasıdır

22 Nisan 2019, Pazartesi 18:00
Türkiye Gazeteciler Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, toplumda kin ve nefret duyguları oluşturan manşetlere imza atan ve aynı tür haberlere yer veren medya organları şiddetle kınanırken, Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının da provakasyon amaçlı olduğuna vurgu yapıldı.

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Açıklamada, “Burada saldırıya uğrayan siyasi liderin kimliği veya partisinin adı asla önemli değildir. Zira hain saldırıya uğrayan aslında kişi değil, toplumun bizzat kendisidir. Bu saldırılar bireysel olarak şahıslara değil, gerçekte zor şartlara rağmen demokrasi mücadelesi veren ve bunu da tüm seçimlerde sandık başına koşarak kanıtlayan Türk halkına karşı yapılmaktadır. Amaç toplumu bölüp parçalamak, hedef de Türkiye’yi kanlı bir kardeş kavgasına sürükleyerek darmadağın etmektir” ifadeleri kullanıldı. 

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Medya nefret diline yer vermemeli 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asker cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. “Yayıncıların, kim tarafından kullanıldığına bakılmaksızın ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici nefret diline yer vermemesi sağlanmalıdır” diyen Taşçı, nefret dili konusunda medyanın izlediği tutumun da bu söylemin yayılmasına neden olduğunu kaydetti. RTÜK’ün bu tür yayınları yaptırımsız bıraktığını belirten Taşcı, mevzuatın, yayıncıların tarafsızlık ilkesine bağlı ve hukukun üstünlüğünü gözeten bir anlayışla yayın yapmalarını sağlayacak bir şekilde gözden geçirilmesi ve yaptırım mekanizmasının devreye sokulması çağrısında bulundu.

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CHP: Hem vali hem de emniyet bilgilendirildi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun saldırıdan sonra yaptığı ilk açıklamanın ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun pazar günü Ankara’nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde yaptığı ziyaretin ‘habersiz’ olduğu iddialarını yalanladı. Hem valinin hem de emniyetin Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesine katılacağıyla ilgili bilgilendirildiğini kaydeden Özkoç, İçişleri Bakanı Soylu ile Ankara Valisi Vasip Şahin’e yönelik istifa çağrısını yineledi.

Etiketler: kılıçdaroğlu
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